Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, park halinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında yaralanan 2 sivil hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle çevrede hasar meydana geldi.
YPG/PKK TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK, Bab'daki sivillere saldırdı: 1 yaralı Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzilere obüs atışlarıyla karşılık verdi.
El Bab'a roketli saldırı: 1 sivil öldü Gaziantep Valiliği, Suriye'de PKK/PYD kontrolündeki Münbiç bölgesinden El Bab'ın Bzaa Um Adise köyüne 4 adet füze atıldığını ve saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.