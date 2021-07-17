Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama-kurtarma faaliyetleri felaketin 14. gününde sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis güçlerinden oluşan arama-kurtarma timleri bugün de kendilerinden haber alınamayan 15 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede yürütülen enkaz temizleme çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Afet bölgesinde yaşayan yaklaşık 500 kişinin halen Atami şehrinde kendilerine tahsis edilen bir otelde kaldığı ifade edildi.

130 EV ZARAR GÖRDÜ

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemiş, Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde görülen mevsim normalleri üzerindeki yağış nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

Afetten en fazla etkilenen bölge Shizuoka eyaletindeki Atami şehri olurken, yaşanan sel ve toprak kaymasında 130 evin zarar gördüğü açıklanmıştı.

Birçok bölge sakini geçici olarak otel ve benzeri tesislere tahliye edilirken, bazı okullarda eğitime ara verilmişti.

Felaketin ardından birçok bölge sakininden haber alınamadığı kamuoyuna yansımıştı. Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları kurtarma çalışmalarını zorlaştırmıştı.

Japonya'daki heyelanda kurtarma çalışmaları sürüyor Japonya'da 12 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelandan iki hafta sonra arama kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Japonya'daki heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Japonya'da heyelan felaketi: 2 ölü, en az 20 yaralı Japonya'nın Atami şehrinde yoğun yağmur sebebi ile meydana gelen heyelan sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.