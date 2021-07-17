Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 190 milyon 416 bin 752'ye yükseldi.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI ABD'DE

ABD, 34 milyon 929 bin 856 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 31 milyon 64 bin 908 ile Hindistan, 19 milyon 308 bin 109 ile Brezilya, 5 milyon 933 bin 115 ile Rusya, 5 milyon 844 bin 249 ile Fransa, 5 milyon 514 bin 373 ile Türkiye, 5 milyon 332 bin 371 ile İngiltere, 4 milyon 737 bin 213 ile Arjantin, 4 milyon 601 bin 335 ile Kolombiya ve 4 milyon 281 bin 214 ile İtalya izliyor.

ÖLÜ SAYISI 4 MİLYONU AŞTI

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 94 bin 321 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 173 milyon 581 bin 103 kişiye ulaştı.

12 milyon 741 bin 328 Covid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Dünyada aşılananların sayısı 3 milyar 610 milyonu aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 3 milyar 610 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 62 milyon 578 bin 908 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

2 aşıyı karşılaştırdılar... İşte en etkili koronavirüs aşısı İngiltere'de yapılan araştırmada AstraZeneca ve ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına alınarak hangisinin daha çok antikor ürettiği ortaya çıkarıldı.

Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor Rusya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 799 ile günlük en yüksek can kaybı yaşanırken, geçen aydan bu yana ölüm vakalarındaki artış devam ediyor.