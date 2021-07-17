Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Fransa Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre; Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, Kıbrıs, Yunanistan ve Hollanda'dan aşı olmadan Fransa'ya giriş yapan yolcuların, son 24 saate ait Covid-19 test sonucunu göstermeleri istenecek. Uygulama, 18 Temmuz Pazar günü yürürlüğe girecek.

TAM OLARAK AŞILANANLARA TEST ZORUNLULUĞU YOK

Şimdiye kadar İngiltere'den gelenlerden son 48 saate ait; İspanya, Portekiz, Kıbrıs, Hollanda ve Yunanistan'dan gelenlerden ise son 72 saate ait test sonucu isteniyordu.

Ayrıca hangi ülkeden gelirse gelsin, Avrupa İlaç Ajansı (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson) tarafından tanınan bir aşı ile tam olarak aşılanmış kişilerin test sonucu göstermesi ise gerekmeyecek.

Aşıların virüse ve özellikle Delta mutasyonuna karşı etkili olması nedeniyle böyle bir muafiyetin uygulandığı belirtildi.

KIRMIZI LİSTEYE 4 ÜLKE EKLENDİ

Fransa, kırmızı ülkeler listesine Tunus, Mozambik, Küba ve Endonezya'yı ekledi.

Fransa'da kırmızı listedeki ülkelere, yalnızca zorunlu seyahatlere izin verilirken, aşılı olsun ya da olmasın, 7 ile 10 günlük karantina süreci uygulanıyor.

Seyahatlerin kontrol altında tutulabilmesi için salgının durumu değerlendirilerek, ülkeler yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere listeleniyor.

Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı, turuncu listedeki ülkelerde Covid-19'un kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayıldığı kabul ediliyor.

Fransa 5 AB ülkesinden gelenlere test zorunluluğu getirdi Fransa, koronavirüsün salgınında ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantıyla mücadele kapsamında, bazı Avrupa ülkelerinden gelenlere de test beyanını mecbur kıldı.

Fransa'da vaka sayısı artıyor Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 950 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 820 bin 849'a ulaştığı bildirildi.