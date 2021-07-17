Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya'nın en sıcak dönemlerini yaşadığı günlerde, Kanada'da söz konusu sıcaklarla ağır sınav veriyor. Hava durumundaki ısı oranı insan yaşamını tehdit ediyor. British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncellerken, aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak 808 kişinin öldüğü tahmininde bulundu.

ÖLENLERİN ÇOĞU KLİMASIZ EVDE YAŞAYAN YAŞLILAR

Kanada’da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncelledi. Güncellenen verilerle birlikte 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi. Soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için 808 ölümün kaçının doğrudan sıcaklıkla ilişkili olduğunu henüz tam olarak belirlenemezken, söz konusu verilerin geçici olduğu ve değişebileceği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun klimasız evlerde tek başına yaşayan yaşlılar olduğu kaydedildi.

SICAK HAVA DALGALARI HER 5 VEYA 10 YILDA BİR ORTAYA ÇIKABİLİR



Öte yandan uzmanlar küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derece üzerine çıkması durumunda bu tür sıcak hava dalgalarının her 5 veya 10 yılda bir ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Meteoroloji uyardı: Güneş çarpmasına dikkat! Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği gerekçesiyle, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden sıcak çarpması konusunda uyarı geldi.

Kanada kavruluyor: Sıcaktan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 719’a çıktı.