Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin abluka altında direnmeye devam ediyor. Yerlerinden yurtlarından zorla edilen mazlum halk çeşitli meydanlarda gösteriler düzenleyerek hakkını arıyor. Bu kapsamda Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen gösteride de İşgalci İsrail güçleri, Filistinli halka saldırdı.

SES BOMBASI İLE YAŞLI BİR VATANDAŞI YARALADILAR

Mahallede toplanan bir grup Filistinli, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılma politikasını eleştiren pankartlar taşıdı. Göstericiler, söz konusu mahallelerin sakinlerine destek sloganları attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri göstericilere ses bombasıyla müdahale etti. Ses bombalarından biri yaşlı bir kişinin sırtına isabet etti.

İsrail yönetimi, uzun zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.

İşgalci İsrail yine saldırdı: 108 yaralı İşgalci İsrail güçleri, alçak saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale edip, 108 Filistinli yaralandı.

İşgalci İsrail, 11 Filistinliyi daha yaraladı İşgalci İsrail, Batı Şeria'da gösteri düzenleyen 11 Filistinliyi yaraladı.