Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika’nın başkenti Mexico City'nin Sağlık Bakanı Olivia Lopez Allerano bugün düzenlediği basın toplantısında, başkentteki Covid-19 vakalarının yüzde 60’ının delta mutasyonu olduğunu belirterek, 18 yaşın altındaki vakalarda artış olması nedeniyle belirti gösteren vatandaşların test yaptırması çağrısında bulundu.

519 MUTASYONUN ETKİSİ AZALDI

Olivia Lopez Allerano basın toplantısında Delta mutasyonundaki artışa değinerek, “Şu anda Delta mutasyonu baskın durumda, başkentteki tüm pozitif vakaların yüzde 60’ını oluşturuyor. Daha önce baskın bir mutasyon olan 519 mutasyonunun etkinliği azaldı. Aynı şekilde daha önce söz ettiğimiz Gama ve Alfa mutasyonları da hala varlık gösteriyor, ancak bu mutasyonların yerini hızla Delta alıyor" ifadelerini kullandı.

18 YAŞ ALTINDA ARTIŞ

Allerano son günlerde 18 yaşın altındaki vakalarda görülen artış için de “Bu durum semptom gösteren kişilerin en azından test yaptırdığı anlamına geliyor. Bu yüzden semptom gösteren ya da temaslı kişilerin derhal test yaptırmaya gitmeleri konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımıza önümüzdeki Salı gününden itibaren daha önceki test merkezlerine ek olarak AVM ve eczanelerde de test ücretsiz test yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim” dedi.

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