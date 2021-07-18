Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 yaşındaki sporcu için geniş çaplı aramalar başlatıldı. Yeni gelişmeler, sporcunun kaybolmadığını, “kaçtığını” gösteriyor.

Medya, Ssekitoleko’nun geride bir not bıraktığını bildirdi. Haberlere göre sporcu notta, Uganda’da hayatın çok zor olduğunu ifade ediyor ve Japonya’da kalıp çalışmak istediğini belirtiyor.

SALI GÜNÜ ÜLKESİNE DÖNECEKTİ

Elemeleri geçemeyen Ssekitoleko, haftaya başlayacak Olimpiyatlara katılamayacaktı ve salı günü ülkesine dönecekti.

Salgın sebebiyle geçen sene yapılamayan Tokyo 2020 Olimpiyatları bu sene yoğun tedbirler altında yapılacak.

Ugandalı atlet Japonya’daki kampta kayboldu Japonya’nın Osaka eyaletindeki kampta Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Ugandalı atlet kayboldu.