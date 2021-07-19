Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

TÜM PERSONELLER SEFERBER OLDU

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bağdat’taki askeri havalimanında yangın çıktı Bağdat’ta olan bir askeri havalimanında yangın çıktı. Yangının ciddi zarar vermeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

Bağdat'ta tüp patladı, çok sayıda ölü ve yaralılar var Irak’ın başkenti Bağdat’ta akşam saatlerinde meydana gelen tüp patlamasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.