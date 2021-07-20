Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Koronavirüs Danışman Heyeti, Moderna'nın Kovid-19 aşısının ülke genelinde 12 yaş ve üzerindekilere vurulabilmesine izin verdi.

Aşı için bakanlık resmi onayının bu ay içinde verilmesi bekleniyor. Böylelikle hükümetin ulusal aşılama programı kapsamında aşının ücretsiz şekilde uygulanabilmesine izin verilecek.

ABD'li üretici Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindekilere uygulanması için resmi onay mayıs ayında verilmişti.

VİRÜSE KARŞI 4. İLAÇ DA YOLDA

Öte yandan danışman heyet, Kovid-19'a karşı "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin bileşiminden oluşan antikor kokteylini de onayladı.

Kokteyl, resmi onay sağlanması halinde "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası Kovid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç olacak.

Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

2 aşıyı karşılaştırdılar... İşte en etkili koronavirüs aşısı İngiltere'de yapılan araştırmada AstraZeneca ve ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına alınarak hangisinin daha çok antikor ürettiği ortaya çıkarıldı.

'Koronavirüs aşısı kısır yapmaz' timi Aşılamanın en düşük olduğu iller arasında bulunan Siirt'te, sağlık çalışanları 'aşı kısırlık yapıyor' algısını değiştirmek için sahaya indi.