Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok Covid-19 vakasının yaşandığı ikinci ülke olan Hindistan, bir de siyah mantar olarak bilinen mukormikoz enfeksiyonu ile savaşıyor. Ülkede bu enfeksiyon sebebiyle ölümler her geçen gün artıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyah mantar hastalığıyla enfekte olanların sayısının 45 bin 374’e ulaştığı bildirildi. Hastalığa yakalanan 4 bin 332 kişinin öldüğü aktarıldı.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANI VURUYOR

Sağlık Bakanı Bharati Pravin Pawar, siyah mantar sebebiyle en fazla can kaybının bin 129 kişiyle Maharashtra ve 656 kişiyle Gujarat eyaletlerinde kaydedildiğini söyledi. Sağlık Bakanı, enfekte olan 20 bin 277 hastanın tedavi altında olduğunu, 19 bin 73 hastanın da iyileştiğini belirtti. Siyah mantar hastalığının bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediği ifade edildi.



Arjantin'de siyah mantar tespit edildi! Güney Amerika ülkesi Arjantin'de koronavirüse yakalanan bir kişide murmikoz (siyah mantar) enfeksiyonu tespit edildi.



Hindistan'da görülen 'siyah mantar' vakası 27 bini geçti Hindistan'da "siyah mantar" olarak bilinen ölümcül mukormikoz enfeksiyonuna yakalanan 27 binin üzerinde kişinin tedavisinin devam ettiği açıklandı.