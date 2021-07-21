Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus polisi, rüşvete yönelik gerçekletiği operasyonda şoke edici bulgular elde etti. Operasyon kapsamında evine baskın yapılan bir trafik polisinin dairesinden altın kaplama tuvalet çıktı.

35 TRAFİK POLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Rusya'da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda polis ekiplerinin karşılaştıkları manzara, görenleri hayrete düşürdü. Rusya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen bir rüşvet operasyonunda, Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov ve emri altında çalışan 35’ten fazla trafik polisini gözaltına alındı.

KENDİNE YAVRU SARAY İNŞA ETMİŞ

Operasyon kapsamında Safanov’un evinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkanlar dudak uçuklattı. Sahip olduğu Lüks araçların yanı sıra, Safanov’un kendine ev değil resmen bir yavru saray inşa ettiği ve hatta evde yer alan tuvaletlerin bile altın kaplama olduğu ortaya çıktı. Ayrıca operasyonda Safanov’un, rütbesini ve yetkisini aşan olaylara karıştığı, mafya organizasyonlarıyla bağlantısı olduğu ve yaptığı işler karşılığında para aldığı belirlendi. Polis operasyonun ardından Safanov ve beraberindeki 35’ten fazla polis hakkında ise soruşturma başlattı.

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