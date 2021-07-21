Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WMO verilerine göre dünyada sıcaklık 1900 öncesi döneme kıyasla 1,2 derece arttı. Bu veriler ışığında 2016 dünya tarihinin en sıcak yılı, 2020 ise en sıcak ikinci yıl oldu. İngiltere merkezli ActionAid insani yardım kuruluşunun paylaştığı verilere göre her 1 derece sıcaklık artışı, atmosferde tutulabilen su buharı miktarını yüzde 7 oranında artırıyor. Bu durum özellikle sıcak hava akımının hareket yönündeki Kuzey Atlantik bölgesini etkiliyor. Global ısınma sebebiyle buzullarda erime ise son 25 yılda 3 trilyon tona ulaşırken bu durum deniz suyunu 8 milimetre yükseltti. NASA, en kötü senaryoda 2300'de deniz seviyesinin 5 metre artacağını tahmin ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, devletlere selin zararlarını en aza indirmek için dere yatakları ve çevresi ile şehirlerde tedbir almalarını tavsiye ediyor.

Almanya Başbakanı Merkel, sel bölgesinde: Tablo korkutucu Almanya Şansöylesi Angela Merkel, selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu. Merkel, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Avrupa'nın ardından Asya'yı da sel vurdu: 12 ölü Çin'in Henan eyaletinde sağanağın yol açtığı sel nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti.