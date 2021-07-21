Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanın hayatına ve geçim kaynaklarına ciddi şekilde zarar verdi. Covid-19 salgınına cevap olarak Dünya Bankası Grubu’ndan yapılan açıklamada 1 Nisan 2020'den 30 Haziran 2021’e kadar olan süreçte bankanın salgınla mücadele için 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandığı aktarıldı.

Söz konusu kaynağın Dünya Bankası Grubu’nun tarihindeki en büyük kriz müdahalesi olduğu belirtilen açıklamada sadece 2021 mali yılında (1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021) grubun taahhüt ve seferber ettiği kaynağın yaklaşık 110 milyar doları bulduğu kaydedildi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana Dünya Bankası Grubu’nun ülkelerin acil sağlık durumlarını ele almaları, sağlık sistemlerini güçlendirmeleri, yoksulları korumaları, işletmeleri desteklemeleri, istihdam oluşturmaları, yeşil ve kapsayıcı toparlanmayı başlatmaları için desteklediği ifade edildi.

Söz konusu kaynağı “rekor” olarak nitelendiren Dünya Bankası Başkanı David Malpass “Daha geniş tabanlı bir ekonomik toparlanma sağlanmasına yardımcı olmak için bu salgında gelişmekte olan ülkelere kritik yardım sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

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