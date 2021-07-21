Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya afetlerle mücadele ediyor. Şiddetli yağışların yol açtığı sel, Çin'i etkisi altına aldı. Avrupa'dan sonra Asya'da da etkili olan sel felaketi nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Henan eyaletindeki Zhengzhou kentinde etkili olan yağışlarla ilgili yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiği, en az 100 bin kişinin ise tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi.

YOLCULAR METRO HATLARINDA MAHSUR KALDI

Alarm seviyesinin 1’e yükseltildiği kentte, 160’tan fazla metro seferi durdurulurken yolcuların metro hatlarında mahsur kaldığı belirtildi. Su basan bir metro tünelinde mahsur kalan yüzlerce kişi, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı.

Sokakların ve caddelerin su ile dolması sonucu trafik felç oldu, en az 80 otobüs hattında seferler askıya alınırken 100’den fazla hatta da güzergah değiştirildi.

BİR KADIN GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Şiddetle akan sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılabildi. Onlarca araç sele kapılıp sürüklenirken, birçok bölgede sel sularının insanların dizine kadar ulaştığı görüldü.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Henan eyaletinde sağanak yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Eyalette 5 gündür etkili olan şiddetli yağışlardan 144 bin 660 kişi etkilendi.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 165'e yükseldi. Selde kaybolan 700 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Almanya'nın ardından Avusturya'yı da sel vurdu! Geçtiğimiz günlerde sel felaketinden yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 1000'e yakın insanın hala kayıp durumda bulunduğu Almanya'nın sınırında bulunan Avusturya’nın Salzburg eyaletine bağlı bazı kasabalarda sağanak sele yol açarken, bu bölge için afet uyarısında bulunuldu.