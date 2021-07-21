Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşılama çalışmalarının sürdüğü Almanya'da günlük vaka sayısında artış yaşanıyor. Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 2203 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 748 bin 613'e yükseldi.

Son 24 saatte Covid-19 kaynaklı olarak 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 91 bin 416'ya çıktı.

VAKA SAYISI YÜKSELİYOR

Almanya'da dün 10,9 olarak kaydedilen her 100 bin kişi başına vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu oran, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükseldi.

6 Temmuz'da 440 olan günlük vaka sayısı, 7 Temmuz'da 985, 14 Temmuz'da 1548 olarak kayıtlara geçti.

HALKIN YÜZDE 47'Sİ İKİNCİ DOZ AŞIYI OLDU

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 50 milyon 81 bin 384 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 39 milyon 309 bin 478 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece, halkın yüzde 60,2'sine Covid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 47,3'üne de ikinci dozu uygulanmış oldu.

Almanya'dan 6 ülkeye daha izin Almanya, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 6 ülke ile seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor.