Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının yanı sıra ortaya çıkan ve sağlık sistemini daha da zorlayan salgınllardan biri de dang humması. Sivri sinekler yoluyla bulaşan bu ateşli hastalık türü, ölümlere de neden olabiliyor. Dang Humması ile zor günler yaşayan Bangladeş'te son 24 saatte 13 vakanın gözlemlendiği öğrenildi.

YILBAŞINDAN BU YANA 1360 VAKA

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 dang humması vakasının tespit edildiği, böylelikle yılbaşından bu yana kaydedilen vaka sayısının 1360'a yükseldiği belirtildi.

Halihazırda yaklaşık 406 hastanın farklı hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, 1360 kişiden 951'inin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

DGHS Sözcüsü Dr. Nazmul Islam, yaptığı açıklamada, yüksek ateş şikayeti olanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yanı sıra dang humması testi de yapılması gerektiği bilgisini paylaştı.

2018 BU YANA 208 CANA MAL OLDU

Bangladeş'te ilk olarak 2000'de ortaya çıkan hastalık nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetmiş, sonraki birkaç yılda ise can kayıpları neredeyse sıfırlanmıştı.

Dang humması, Bangladeş'te 2018'de yeniden ortaya çıkarak 10 bin 148 kişiye bulaşmış ve 26 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Ülkede hastalık nedeniyle 2019'da 179, geçen yıl ise 3 kişi ölmüştü.

DANG HUMMASI NEDİR

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Laos'da dang humması salgınında 267 yeni vaka Laos'da sivrisineklerin neden olduğu dang humması salgınında 267 yeni vaka tespit edildi.

Singapur'da dang humması vakalarında yoğun artış Singapur'da dang humması vakaları yoğun bir şekilde artarken, yılbaşından bu yana ülke genelinde görülen vaka sayısı ise 16 binin üzerine çıktı.