Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 539 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Halk Sağlığı Kurumundan alınan verilere göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 539 artışla 5 milyon 911 bin 601'e yükseldi.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı toplamda 111 bin 576' oldu. Hastanelerde 859'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 869 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,7'ye yükseldi.

YENİ VAKALARIN YÜZDE 96'SI AŞI OLMAYANLAR

Fransa Başbakanı Jean Castex, katıldığı televizyon programında salgının 4. dalgasında bulunduklarını, vakaların büyük çoğunluğunu Delta varyantının ve yeni vakaların yüzde 96'sını da aşı olmayanların oluşturduğunu söyledi. Ortaokul ve liselerde öğrencilerin aşı olabileceği alanlar kuracaklarını belirten Castex, ortaokul ve liselerde Kovid-19 sağlık kartı istenmeyeceğini dile getirdi.