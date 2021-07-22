Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD, Taliban’ın hedefinde olan Afgan müttefiklerini kurtarmak için çözümler arıyor. ABD’nin son çekilme tarihi yaklaşırken “Müttefikler Sığınağı Operasyonu” ile Amerikan kuvvetlerine yardım eden Afganları tahliye edecek.

Stratejik araştırma kurumu Task & Purpose’ın bildirdiğine göre “ABD için çalışan tahmini 70 bin Afgan ve ailesi Taliban tarafından öldürülme riskiyle karşı karşıya.” ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Afganistan’daki ABD askerî operasyonlarını 31 Ağustos tarihine kadar bitirmeyi planlıyor. Ancak öncesinde Afganistan’da ABD hükûmeti ve oradaki koalisyon güçleriyle birlikte çalışan mevcut ve eski Afgan çevirmenler, tercümanlar ve Taliban’ın hedefinde. Bu tehlike sebebiyle ABD’nin bu kişileri ve ailelerini kurtarmak için Özel Göçmen Vizesi başvuru yöntemi ile uygun Afgan vatandaşları ve aileleri Müttefikler Sığınağı Operasyonu’nun bir parçası olarak temmuz ayının son haftası ülkeden çıkarmayı planlıyor. SIV adı verilen Özel Göçmen Vizesi’nden faydalanan kişiler, ABD’den sınırsız vize ve kanuni daimî ikamet statüsü elde edebilecek.

BIDEN: YANINIZDA OLACAĞIZ

Bununla ilgili ilk duyuru Biden tarafından yapıldı. Bu ayın başlarında Afganistan’da ABD güçlerine yardım edenlere seslenen Biden “İsterseniz Amerika Birleşik Devletlerinde sizin için bir ev var ve bizimle olduğunuz gibi biz de yanınızda olacağız” dedi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki ise gazetecilere verdiği demeçte, bu statüye uygun 100 bin kişinin olduğunu ancak 20 bin Afgan’ın başvurduğunu söyledi. Ancak şu anda SIV programında tahliye edilenlerin yalnızca yaklaşık 2 bin 500’ünün doğrudan ABD’ye seyahat etmesine izin verilecek. Diğer pek çok kişi ve hâlâ beklemede olan yaklaşık 10 bin kişinin büyük ihtimalle üçüncü ülkelere veya denizaşırı ABD askerî üslerine gönderileceği tahmin ediliyor. Bir başta iddiaya göre de bir ABD bölgesi olan Guam adası, geçici bir yer olarak değerlendiriliyor. Irak ve Suriye’de ABD için çalışan yaklaşık 100 bin kişi daha önce Guam’a gönderilmişti. ABD Kongresi, Biden yönetiminin duyurusunu memnuniyetle karşıladı. Ancak milletvekilleri, Beyaz Saray’ı ABD’nin Afgan müttefiklerini korumak ve ABD’ye girişlerini kolaylaştırmak ve kanuni çözümler için çabalamak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

300 TERCÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ

Taliban’ın ABD için çalışan tercümanları hedef aldığı biliniyor. Resmî kayıtlara göre 2014’ten bu yana 300’den fazla tercüman ve aile üyeleri öldürüldü. ABD kuvvetleri için eski bir Afgan tercüman olan Abdul Rashid Shirzad “Sahip olduğum her şeyi Amerikalılara verdim, ama onlar gittikten sonra öldürüleceğim” dedi. “Bizi takip ediyorlar ve Afgan askerlerini vurdukları gibi bizi vurmuyorlar. Beni yakalarlarsa başımı keserler” diye konuştu.

ABD Merkez Komutanlığına göre bütün güçlerin yüzde 90’ından fazlası ülkeden çekildi. Bu ayın başlarında ABD, ülkedeki en büyük ABD havaalanı olan Bagram Hava Üssünden çekildi. Afganistan’ın başkenti Kâbil’deki ABD Büyükelçiliği ve uluslararası havaalanını korumak için ülkede yalnızca 600 ABD askeri bulunuyor. Daha önce Trump yönetimi, Afganistan’daki ABD askerî varlığını sona erdirmek için bu yılın 1 Mayıs’ını son tarih olarak belirlemişti; Biden yönetiminde 1 Mayıs, ABD’nin nihai olarak çekilmesi için başlangıç tarihi oldu.

GEORGE BUSH KARŞI ÇIKTI

2001’de Afganistan’da ABD savaşını başlatan eski Başkan George Bush “Korkarım Afgan kadınları ve kızları tarif edilemez zararlara maruz kalacak” dedi. “Bu çok acımasız insanlar tarafından katledilmek üzere geride bırakılacaklar ve bu benim kalbimi kırıyor. Çekilme bir hata” diye konuştu. Biden, ABD’nin Afganistan hükûmetini desteklemeye ve insani yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi, ancak bu ay yaptığı açıklamalarda ABD birliklerini geri çekme kararının arkasında durdu ve şöyle dedi: Yaklaşık 20 senelik tecrübe bize, mevcut güvenlik durumunun, Afganistan’da ‘bir yıl daha’ savaşmanın bir çözüm değil, orada süresiz olarak bulunmanın reçetesi olduğunu doğruladığını gösterdi.

ABD’nin geri çekilmesi devam ederken Afgan ordusuna yönelik büyük bir Taliban saldırısı sonrası geniş toprak alanlarını geri almayı başardı. Taliban’ın Afganistan’ın 421 ilçe ve ilçe merkezinin üçte birinden fazlasını” kontrol ettiğine inanılıyor. Bazı Afgan askerleri de Taliban saldırısı karşısında ülkeden kaçarak kuzeydeki sınır komşusu Tacikistan’a sığındı.

Afganistan'da iki ilçe Taliban kontrolüne geçti Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayeti ve kuzeydoğudaki Tahar vilayetinde iki ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

ABD Genelkurmay Başkanı: Afgan hükümeti Taliban’a karşı zor dayanır ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Afganistan’dan çekilmesiyle Afganların Taliban'a karşı kötü sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi.