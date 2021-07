Türkiye Gazetesi

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı selin bilançosu artıyor. Yerel yetkililer, yağışların yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilediğini ve Perşembe günü yerel saatle 04.00 itibarıyla can kaybı sayısının 33'e yükseldiğini ve 8 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.

4 ŞEHİR İÇİN KIRMIZI KODLU UYARI

Acil durum yönetimi departmanı, toplam 376 bin sakinin güvenli yerlere taşındığını aktardı. Eyalet hava durumu servisi, Henan'ın kuzeyindeki Xinxiang, Anyang, Hebi ve Jiaozuo kenti için fırtına uyarısını 4 aşamalı renk kodlu hava uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan kırmızıya yükseltti. Sel felaketi ayrıca, 215 bin 200 hektardan fazla alandaki ürüne zarar vererek yaklaşık 1.22 milyar yuan (yaklaşık 188.6 milyon ABD doları) zarara yol açtı.

Öte yandan, ölümlerden 12'sinin eyaletin başkenti Zhengzhou'da sel suları altında kalan metro tünelinde yaşandığı belirtilmişti.

