Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Youtube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun video paylaşım sitesinde yayınlanan 15 videosunu kaldırdı. Videoların yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırıldığını açıklayan Yotube, kararın siyasi ya da ideolojik olmadığını, tamamen içerikle ilgili olduğunu duyurdu. Kaldırılan görüntüler arasında Bolsonaro’nun ulusa sesleniş konuşmaları, bakanları ile görüşmeleri ve bazı canlı yayınlanan videolar bulunuyor.

Salgının başından bu yana aşılama ve maske kullanımına karşı ifadeler kullanan Bolsonaro tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ESKİ BAKANIN SKANDAL SÖZLERİ DE KALDIRILDI

Kaldırılan görüntüler arasında Brezilya Eski Sağlık Bakanı Pazuello’nun koronavirüsü AIDS ile kıyasladığı ifadelerin bulunduğu video da bulunuyor. Pazuello görüntüde, "HIV de halen devam ediyor. Halen hastalık kapanlar var, çoğu da iyileşiyor ve hayat devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bir diğer görüntüde ise Brezilyalı bir doktor, tartışmalı hidroksiklorokin ve ivermectin ilaçlarını Covid-19 tedavisi için öneriyor. Youtube, her iki maddeyi de etkili bir tedavi olarak tanıtan içeriğe izin vermediklerini savundu.

BOLSONARO İÇİN İLK DEĞİL

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun videolarının sosyal medya platformlarından kaldırılması ilk değil. Geçtiğimiz yıl sosyal medya platformları Twitter ve Facebook tarafından, Bolsonaro’nun sosyal mesafe kuralına karşı çıktığı ve ülkedeki yüksek vaka sayılarının koronavirüse karşı bağışıklık sağlayacağına ilişkin ifadelerinin yer aldığı görüntüleri kaldırılmıştı.

Brezilya'da Bolsonaro hükümetine karşı protestolar düzenlendi Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da ülkenin dört bir yanında toplanan binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etti.

Covid’i umursamayan Brezilya lideri Bolsonaro kalabalık motosiklet etkinliğine katıldı Daha önce koronavirüs salgınını “basit bir grip” olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, virüsü umursamaz tavrını sürdürüyor. Bolsonaro, başkent Brasilia’da kalabalık bir motosiklet etkinliğine katıldı ve kendisi de motosiklet kullandı.