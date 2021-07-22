Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor.

21 BİN 909 YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 909 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 933 bin 510'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 11 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 558’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 868'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 832 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞI AÇIKLAMASI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 68 milyon 22 bin 96 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 39 milyon 28 bin 57’sine tek doz aşı yapıldı.

Fransa'dan bazı AB ülkelerine 'aşı kısıtlaması' Fransa hükümeti, Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, Kıbrıs, Yunanistan ve Hollanda'dan ülkeye gelen aşısız yolculara son 24 saatte yapılan Covid-19 testinin sonucu beyan etme zorunluluğu getirdi.

Fransa 5 AB ülkesinden gelenlere test zorunluluğu getirdi Fransa, koronavirüsün salgınında ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantıyla mücadele kapsamında, bazı Avrupa ülkelerinden gelenlere de test beyanını mecbur kıldı.