Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da günlük vaka sayısı son 24 saatte 5 bini aştı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 302 bin 393'e ulaştı. Delta varyantının etkisiyle vaka sayısında artış yaşanması ile İtalyan hükumeti yeni bir dizi önlemler aldı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Perşembe günü Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararnameyi onaylamasının ardından düzenlenen basın toplantısında "Delta varyantı ciddi bir tehdit. 'Yeşil Geçiş' keyfi bir uygulama değil, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için bir koşuldur. Aşı olmamak demek her şeyin yeniden kapanması demek" ifadelerini kullandı.

OHAL YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Yeni kararnameye göre, Temmuz ayı sonunda sona ermesi öngörülen Covid-19 salgına yönelik OHAL uygulaması 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

YEŞİL KART ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

İtalya'da en az bir doz Covid-19 aşısı olanlar için 9 ay, hastalığı geçirenler için 6 ay ve negatif test sonucu sonrasında 2 gün geçerli sayılan Yeşil Kart (Green Pass) belgesi 6 Ağustos'tan itibaren kamuya açık olan kapalı mekan ve etkinliklere giriş için zorunlu olacak.

Buna göre restoran ve kafelerin kapalı mekanlarına, spor ve kültürel etkinlikler ile fuar alanlarına yalnızca Yeşil Kart ibraz edilerek giriş yapılabilecek. Yeşil Kart uygulamasını ihlal eden işletme sahipleri bin, kişiler ise 400 euro para cezası ile karşı karşıya kalacak. Uygulamayı üç kez ihlal eden işletmeler 1 ila 10 gün arası kapatma cezası alacak.

SON 24 SAATTE 5 BİN YENİ VAKA

İtalya’da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeniden 4 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 219 bin 778 koronavirüs testi yapıldığı ve 5057 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 302 bin 393’e ulaştığı kaydedildi.

İtalya'da bugüne kadar 63 milyon 284 bin 902 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 28 milyon 533 bin 541 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

İtalya'da şampiyonluk beraberinde Covid-19 getirdi İtalya'nın spor müsabakalarındaki başarılarının ardından halkın pandemi koşullarını görmezden gelerek kutlamalara katılması ülkedeki vaka oranlarının yeniden yükselmesine yol açtı.

İtalya'dan Sotrovimab ilacına onay İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD’li Vir Biotechnology (Vir) firmaları tarafından üretilen Sotrovimab korona virüs antikor ilacının kullanımına onay verdi.