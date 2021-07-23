Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Sağlık Bakanlığı, hafta içinde bünyesindeki Danışman Heyetin onay verdiği antikor kokteylinin, Kovid-19'a karşı ülke içi kullanımını resmen kabul etti.

Böylelikle "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası Kovid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç kullanıma girdi.

TRUMP'IN TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞTI

Kokteyl, Kasım 2020'de ABD'de yerel kullanım onayı almış ve virüse yakalanan dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı.

Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

Japonya'da Moderna aşısı için 12 yaş ve üzerine izin çıktı Japonya'da Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onayladı.

Japonya'dan Myanmar'a 5,8 milyon dolarlık acil yardım Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 5,8 milyon dolarlık acil insani yardım gönderecek.