Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnanılmaz kurtuluş Çin'de yaşandı. Sel sonrası can kayıpları ve yıkımlarla karşı kalan Çin'de beklenmedik bir kurtuluş meydana geldi. Sele bağlı çökme yaşanan evin enkazında kalan bir bebek, 24 saat sonra malozların arasından sağ salim çıkarıldı.

BEBEK KURTARILDI, ANNE İSE HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz Salı günü Çin'in Henan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Eyalete bağlı Xingyang kentinde Salı günü yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çöken bir evde, anne ve bebeği enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu bebek, enkazdan 24 saat sonra sağ olarak çıkarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükselirken, 8 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Çin'de sel felaketi: En az 18 kişi hayatını kaybetti Çin'in Henan eyaletinde sel felaketi nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kalırken, sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.