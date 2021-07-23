Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü El-Kaide , Fransa'ya yönelik bir tehdit videosu yayımladı. Bu gelişmenin akabinde Fransa İçişleri Bakanalığı, ülke için terör alarmı verdi. Bakanlıkça, valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısı yapıldı.

MACRON VE BAKAN DARMAİN DE TEHDİT ALTINDA

Sosyal medya uygulaması Telegram’da bulunan, El-Kaide’ye ait olduğu belirtilen As-Sahab kanalında, 15 Temmuz’da yayımlanan videoda Fransa'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerard Darmanin adları verilerek tehdit edildi.​​​​​​​

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazı ile yaz boyunca terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Bakan Darmanin, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör tehdidi halen var. Valilikleri yaz boyunca yüksek teyakkuzda olmaya çağırdım." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, tokatlı saldırı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Tain-l'Hermitage kasabasında bir kişi tarafından tokatlandı.