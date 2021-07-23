Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş bölgesindeki Bilal Ağa Mescidi, 20 Temmuz'da 47 yılın ardından yeniden ibadete açıldıktan sonra, bugün ilk defa cuma namazı kılındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı olan, restorasyonun ardından 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı eda edildi.

Bilal Ağa Mescidindeki cuma namazına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazını, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramını birlikte kutladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin de kendilerine katıldığını söyledi.

Tatar, bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde kıldıklarını hatırlatarak, burada, Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bu topraklardaki varoluş mücadelesiyle ilgili bütün dünyaya çok önemli mesajlar verildiğini vurguladı.

"YAVAŞ YAVAŞ HALKA AÇILIYOR"

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Bugün bayramın dördüncü günü, Kapalı Maraş'ın da açılmasıyla birlikte Bilal Ağa Mescidinde cuma namazını kılmış bulunmaktayız, bu da ayrı bir huzur ve güzellik. Çünkü burası yıllar önce Bilal Ağa Vakfı, atalarımız ve ecdadımız tarafından kullanılmakta olan bir mescitti. Şu anda ilk kez, yıllardan sonra restore edilmesiyle burada, bu anlamlı günde cuma namazı kıldık. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde burada hep birlikte bu namazı kılmanın huzuru ve güzelliğini yaşıyorum. Bu mescidin restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum."

Maraş'taki hayatın da yavaş yavaş halka açıldığını söyleyen Tatar, Kapalı Maraş'ın açılım politikasının hem mağduriyetlerin giderilmesini hem de 47 yıldır kapalı olan bölgenin açılımını içerdiğinin altını çizdi.

Bilal Ağa Mescidinin 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

Kapalı Maraş üzerinden Türkiye'ye tehdit Kapalı Maraş'ın kısmen açılması Batı'yı rahatsız etti. Avrupa Parlamentosu, AB liderleri Zirvesi öncesi "Türkiye'ye yaptırım uygulansın" çağrısında bulundu.

Kapalı Maraş'ın çehresi 46 yıl sonra değişiyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın çehresi değişiyor.

Kapalı Maraş eski günlerine dönecek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önümüzdeki günlerde Azerbaycan’a gitmesi planlanırken bu ziyaret Kıbrıs’ın hukuki anlamda tanınması konusunda ilk temas olacak.