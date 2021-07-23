Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail barbarca tuumunu sürdürmeye devam ediyor. Yerlerinden zorla edilen ve toprakları işgal atında olan mazlum halka sert biçimde müdahale etmekten vazgeçmeyen İsrail, bu defa Batı Şeria'da protesto için toplanan Filistinli halktan 64 kişiyi gerçek ve plastik mermilerle yaraladılar.

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde 9 kişinin gerçek, 34 kişinin de plastik mermiyle vurularak, 16 kişinin ise çeşitli şekillerde yanık oluşması ve düşme sonucu yaralandığı belirtildi.

HER CUMA UTANÇ DUVARI PROTESTO EDİLİYOR

Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde düzenlenen gösteriye de müdahale eden İsrail askerlerinin 5 Filistinliyi plastik mermilerle yaraladığı kaydedildi.

Ayrıca Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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