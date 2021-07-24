Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Biden arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek Başkan Biden'ın, ülkesinin çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğu Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, "Taliban'ın mevcut saldırılarının, hareketin çatışmaların müzakere ile çözülmesini destekleme iddiasıyla doğrudan çeliştiği" konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

AFGANİSTAN İÇİN 3,3 MİLYAR DOLAR TALEP ETTİ

Ayrıca açıklamada Biden'ın, Afganistan'a insani yardımlar da dahil olmak üzere, destek olmaya devam edeceği vurgulanarak Afgan Güvenlik Güçleri Fonu için Kongre'den 3,3 milyar dolar talep edildiği bildirildi.

Söz konusu fonun 1 milyar dolarının Afgan güçleri tarafından yakıt, mühimmat ve yedek parça alımında, 700 milyon dolarının güvenlik güçlerinin maaşlarının ödenmesine ve 1 milyar dolarının ise Afgan Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonları desteklemeye yönelik olacağı kaydedildi.

İkili görüşmede, Afganistan'da devam eden çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntü dile getirildi.

Açıklamada Biden'ın, Afganlar arasında birlik çağrısı yaparak "kalıcı ve adil siyasi çözümü desteklemedeki diplomatik yükümlülüklerinin devam edeceğinin altını çizdiği" belirtildi.

Erdoğan: Afganistan konusunda ABD'ye 3 şartımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da kılınan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımasına ilişkin, "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz." dedi.

Bakan Akar'dan Afganistan Havalimanı açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Görüşmeler doğrultusunda Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleri ile olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, Biden ile görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor" dedi.

Johnson: Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğu geri çekildi İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğunun geri çekildiği belirterek, "NATO'nun Afganistan'daki misyonunda görevli İngiliz birlikleri şimdi evlerine dönüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Afganistan'dan tamamen ayrılacağı tarih belli oldu ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.