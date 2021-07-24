Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan karantinalar insanları birbirlerinden ayırdı ama ABD’de ilginç bir dostluğun da temellerini attı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde yaşayan ve kocasını 37 sene önce kaybederek evde tek başına yaşayan Mary O’Neill (99), sürekli evin önünde oynayan 2 yaşındaki Benjamin Olson’a evinin penceresinden el salladı, daha sonra da aşağıda onunla yüz yüze görüşmeye başladı. Aradaki büyük yaş farkına rağmen ikisi arasında zamanla çok yakın bir arkadaşlık başladı.

BİR SENEDİR BAŞKA ÇOCUKLARLA GÖRÜŞMÜYOR

Benjamin bir seneden fazla bir süredir başka çocuklarla görüşmüyor. Annesi de oğlunun en iyi arkadaşının Mary olduğunu söylüyor.

Aralık ayında 100 yaşına girecek olan Mary’nin tüm torunları eyalet dışında yaşıyor.

ABD'de korkutan gelişme: Vakalar %47 arttı ABD'de Covid-19 aşılamalarında görülen düşüş pahalıya patladı. Ülkede son bir haftada vakalar neredeyse iki katına çıktı.