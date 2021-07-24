Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da koronavirüsün Delta mutasyonunun yayılmasıyla birlikte vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor.

799 CAN KAYBI

Alınan tedbirler ve yapılan aşılamalara rağmen Rusya'da son 24 saatte, geçtiğimiz 16 Temmuz'da rekor can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçen 799 ölüm yaşandı.

Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezine göre son 24 saatte 799 kişinin virüse yenik düştü, toplam can kaybı sayısı 153 bin 95'ye yükseldi.

EN ÇOK VAKA MOSKOVA'DA

Ülke genelinde son 24 saatte 23 bin 947 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 6 milyon 102 bin 469'a yükseldi. En çok vaka sayısı yine başkent Moskova'da görüldü.

Moskova genelinde 5 bin 472 yeni vaka kayıtlara geçerken, onu bin 937 yeni vaka ile St. Petersburg şehri takip etti.

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