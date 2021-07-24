Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir süpermarket ilginç bir olaya sahne oldu.

MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLARA SALDIRI

Örümcek adam kostümü giyen bir şahıs, yerel saatle 22.40 sıralarında süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Londra Metropolitan Polisi, saldırıda bir kadının hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydederek, yaşları 17 ila 37 arasında olan 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Örümcek adam kostümlü şahıstan markete saldırı

KAMERALARA YANSIDI

Örümcek adam kostümlü şahsın saldırı anı etraftaki kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Görüntülerde, örümcek adam kostümlü kişinin bir kadına tekme ve yumruk atarak saldırdığı ve süpermarketin depo alanında market çalışanları ile şüpheliler arasında arbede yaşandığı görüldü.

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