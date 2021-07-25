Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında binlerce kişi protestolara katıldı.

Paris'in 3 noktasında gösteriler yapılırken, Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz." sloganları attı.

'MACRON İSTİFA' SLOGANLARI

Bazı göstericiler Fransa Ulusal Marşını okurken, bazıları da "Macron istifa" sloganları attı.

Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

BİR POLİS YARALANDI

Gösterilere müdahale sırasında yaralanan bir polis ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer yandan, gösteriyi takip eden Agence France-Presse (AFP) kameramanları, bazı sarı yeleklilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir sarı yelekli, AFP muhabirini gösterileri olduğu gibi yansıtmadığı ve manipüle ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

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