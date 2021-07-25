Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gün içindeki aşırı yağış sebebi ile akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.

ÇOK SAYIDA EV BOŞALTILDI

Sel sebebiyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması sebebiyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.

Selin sebep olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.

Belçika'daki sellerde ölü sayısı 37'ye yükseldi Belçika'da, geçen hafta meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığı bildirildi.

Belçika'da ölü sayısı 27'ye yükseldi, hükümet yas ilan etti Belçika'da sel felaketi sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükselmesinin ardından hükümet, 20 Temmuz'u milli yas günü ilan ettiğini duyurdu.