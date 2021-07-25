Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in her geçen gün artan askeri baskıları altındaki Tayvan bir yandan da bu ülkeden gelen siber saldırılarla boğuşuyor. Yetkililer her ay ülkedeki kurumlara yönelik 40 milyona yakın siber saldırı gerçekleştiğini ifade ettiler. Bu saldırıların büyük bölümü kolayca savuşturulabiliyor. Hükumet saldırıların ancak birkaç tanesini “ciddi” olarak sınıflandırıyor. Yine de muazzam sayıdaki saldırılar dolayısıyla ülke durumu ciddiye alıyor.

NE KADAR İNTERNET O KADAR TEHLİKE

Tayvan Siber Güvenlik Kurumu Başkanı Chien Hung-wei, “Bizim gaz, su ve elektrik gibi kritik altyapımız büyük ölçüde dijitalleşmiştir. Bu da ağ güvenliğimiz yeterince sağlam olmazsa bizi kolayca kurban haline getirebilir” dedi. Tayvan siber saldırılardan dolayı Çin’i suçlarken ABD, Avrupa Birliği ve diğer müttefikleri de Çin Milli Güvenlik Bakanlığı’nı dünya çapında kötü niyetli faaliyetler yürütmek için "suçlu bilgisayar korsanlarını" kullanmakla itham etti.

ÜLKELER SİBER ORDU KURUYOR

Tayvan siber güvenlik şirketi Devcore’un CEO’su Allen Own, kâr elde etmek veya milli ehemmiyette malumat toplamak isteyenler olmak üzere bilgisayar korsanlarının iki ayrı türde olduğunu söyledi. ABD, Çin, Rusya, Kuzey Kore gibi çok sayıda ülkenin, diğer ülkelerin altyapılarına sızmak ya da istihbarat elde etmek için “siber ordular” kurduklarını belirten Own, "Bilgi güvenliğinde birçok kişi 3. Dünya Savaşı'nın internet üzerinden çıkacağını söylüyor" ifadesini kullandı.