Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin bir taraftan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da tayfun tedirginliği yaşıyor. Ülkenin doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin kıyı şehri Zhoushan’da In-Fa Tayfunu karaya çıktı. Taşkın sebebiyle bazı noktalarda taşkın yaşandı, yüzlerce ağaç yerinden söküldü, çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Yaklaşık 26 milyon nüfusa sahip Şanghay'da tabii olay sebebiyle teyakkuza geçildi. Tayfunun bu gece şehre ulaşması beklenirken bazı bölgelerde 250-350 milimetreye kadar çok şiddetli yağış olabileceği yönünde uyarılar yapıldı.

Japonya'daki Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı var Japonya’nın güneybatısı Kyuşu bölgesini vuran Haişen tayfununda 2 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

UÇAKLAR YERE SABİTLENDİ

Bölgedeki 8 havalimanında uçuşlar tamamen iptal edilirken uçaklar yere sabitlendi. Ayrıca metro ve tren seferleri azaltıldı, bazı seferler ise durduruldu. Vatandaşlara sık sık "Dışarı çıkmayın" ikazı yapıldı. Şehirde inşaat alanlarında, teknelerde veya yıkılmaya yüz tutmuş yapılarda yaşayan en az 360 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'i vuran Vamco Tayfununda ölü sayısı 67’ye yükseldi Filipinler’i vuran Vamco Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükseldi.

SELDEN DERS ÇIKARDILAR

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou ilinde meteoroloji servisinin şiddetli yağış uyarılarına rağmen metro seferleri iptal edilmemişti. Bunun ardından metro tünellerini su basmış, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Henan’da şu ana kadar 63 kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin etkilendiği sel felaketinden ders alan ilgili birimler, In-Fa Tayfunu karşısında alarma geçti.

Filipinler'de tayfunun sürüklediği ve su alan kargo gemisi karaya oturdu: 4 ölü, 9 kayıp Filipinler'in güneyinde, tayfunun sürüklediği "LCT Cebu Great Ocean" isimli kargo gemisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.