Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci, kaza Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana geldi. Kano eyaletinde bulunan bir otoyolun şiddetli yağışlar nedeniyle çökmesi sonucunda 18 kişinin feci şekilde öldü.

18 KİŞİ ÖLDÜ, SAYIDA YARALI VAR

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle Riruwai ile Doguwa'yı birbirine bağlayan otoyolun çöktüğünü belirtti.

Mato, olayda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Hindistan'da otoyol çöktü, araçlar yarığın içine düştü Hindistan'ın en kalabalık şehirlerinden Kalküta'da otoyol çöktü, çökmenin ardından çok sayıda kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.