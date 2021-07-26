Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesi, ölüm sonrasında, “Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli ve sevimli Dieter’imizi cumartesi sabahı kaybettik. Hayatımızda büyük bir boşluk bıraktı. Dünyamız onsuz asla eskisi gibi olmayacak” açıklamasını yaptı.

1976 doğumlu aktör, 1992’de daha 16 yaşında bir genç iken dizide rol aldı ve 1996 senesine kadar Shane Parrish karakterini canlandırdı.

Brummer, 2014’te ülkedeki TV Week dergisine verdiği beyanatta, pembe dizideki rolüyle “pek de gurur duymadığını” söylemişti.

Magazin haberleri muhabiri Peter Ford, “Dieter Brummer’ı daha 45 yaşındayken kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta kariyerinin zirvesine çıkmak problemli olabiliyor” mesajını yayımladı. Dizideki rolünden dolayı 1995 ve 1996’da Logie Awards ödülünü kazanan aktör, 2011 ve 2012 yıllarında da Neighbours dizisinde oynadı.

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