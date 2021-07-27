Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkili ilişkilerde olumlu gelişmeler kaydeden Güney Kore ve Kuzey Kore cephesinden yeni bir adım geldi. Yaklaşık 1 yıl önce iki ülke arasında kapatılan iletişim kanalları yeniden açıldı.

ANLAŞTILAR

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında Haziran 2020’de kapatılan iletişim hattı yeniden kuruldu. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in güveni yeniden inşa etme ve ikili ilişkileri iyileştirme konusunda anlaştığı ifade edildi. İki ülkenin liderinin kapatılan iletişim kanallarını yeniden açmak için Nisan ayından bu yana yazışmalar yaptığı belirtilerek, iki ülke arasındaki resmi iletişim kanallarının yeniden aktif hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, ortak güven içerisinde ikili ilişkilerin en kısa zamanda yeniden iyileştirilmesi temennisi vurgulandı.

TEMSİLCİLER GÖRÜŞTÜ

Güney Kore Birleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise her iki taraftan temsilcilerin 3 dakika telefonda konuştuğu ve bundan sonra her gün başka bir aramanın yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “1 yıldan fazla bir sürenin ardından tekrar konuşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun tüm Kore halkına iyi haberler getirmesini umuyoruz" ifadeleri yer aldı.

KUZEY KORE'DEN DOĞRULAMA

Kuzey Kore devlet ajansı da Güney Kore'den yapılan resmi açıklamayı doğruladı. Ülkenin resmi haber ajansı olan Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), "Liderler arasında yapılan anlaşmaya göre, Kuzey Ve Güney Kore arasındaki iletişim kanallarının 27 Temmuz saat 10.00'dan itibaren yeniden işler hale geldi. Liderler, karşılıklı güvenin yeniden kazanılması ve uzlaşmanın teşvik edilmesine yönelik büyük bir adım atma konusunda anlaştı" denildi.

2020 HAZİRAN'DAN BERİ KAPALIYDI

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Kuzey Kore hükümeti, Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla Kuzey Kore liderliğini hedef alan propaganda broşürleri yollamasına karşı önlem almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı. Kuzey Kore hükümeti alınan karar kapsamında, Güney Kore ile yardım hattı da dahil olmak üzere tüm askeri ve siyasi irtibatı kesmişti. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, yardım hattının tekrar işler hale getirilmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını durdurmayı amaçlayan görüşmeler gerçekleştirmek için Kuzey Kore’ye çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yardım hattı ve iletişim kanallarının yeniden açılması kararı, 1950-53 tarihleri arasındaki Kore Savaşı'nı sona erdiren ateşkesin 68. yıldönümünde geldi.

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