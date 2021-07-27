Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de yapılan araştırmada Sinovac aşısı incelendi. Araştırma, 18 ila 59 yaşlarında sağlıklı kişilerden kan örnekleri alınarak yapıldı.

İki ve dört hafta arayla yapılan iki doz aşıdan altı ay sonra kanda antikor seviyesi sırasıyla yüzde 16,9 ve yüzde 35,2 olarak belirlendi.

3. DOZDAN SONRA ANTİKOR SEVİYESİ ARTIYOR

Toplam 540 kişiye de 2. dozdan altı ay sonra ya üçüncü doz aşı yapıldı ya da bunun yerine plasebo enjekte edildi.

Araştırma sonuçlarını yayımlayan gazete, 3. dozdan 28 gün sonra antikor seviyesinde üç-beş kat artış görüldüğünü bildirdi.

TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

Endonezya ve Tayland, iki doz Sinovac aşısından sonra vatandaşlarına üçüncü doz olarak Moderna veya Pfizer/BioNTech aşısı yaptırıyor.

Türkiye’de ise üçüncü doz olarak Sinovac ya da Pfizer/BioNTech aşısından biri tercih edilebiliyor.

Sinovac, haziran sonuna kadar dünyaya bir milyar doz aşı sevk etti. Firmanın ürettiği CoronaVac, en çok Çin, Brezilya, Endonezya ve Şili’de kullanıldı.