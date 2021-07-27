Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Kırlangıç (Alonnisos) Adası‘nda 2018’deki kasırga sırasında bir fok ölümden kurtarılmış, zamanla adanın maskotu olmuştu.

Bir balıkçı, zıpkın tabancasıyla yakın mesafeden ateş ederek Kostis adındaki foku öldürdü. Sevimli fokun ölümü ada sakinlerini kedere boğdu.

POLİS BALIKÇININ PEŞİNDE

Deniz parkı ilan edilen bölgede deniz hayvanları kanunlarla korunurken Yunan polisi de foku öldüren balıkçıyı arıyor.

Akdeniz foklarının korunması konusunda faaliyet gösteren MOm isimli sivil toplum örgütü de, yazılı bir açıklama yayımlayarak, “Maalesef insanların kötülük ve aptallıklarının bir sınırının olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Masum ve hiçbir şeyden habersiz fok, yakın mesafeden vahşice katledildi. Sorumlusunun yakalanması tek tesellimiz olacaktır” ifadesini kullandı.

İnsanlara çok alışık olan Kostis, teknelerin yanına gelir ve insanlarla poz verirdi.