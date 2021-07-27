Hindistan'dan Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya 5 konteyner et ithal edildi. Konteynerin 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde koronavirüs tespit edildi. Kamboçya Sağlık Bakanlığı, etlerin bu hafta imha edileceğini bildirdi. Kamboçya, bu senenin başlarında Covid-19 vakalarının artması sebebiyle Hindistan ile ithalatı 1 Mayıs’ta geçici olarak askıya almıştı. Ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine ithalat 19 Haziran’da tekrar başlatmıştı.
Bilim adamları hesapladı: Hindistan'da koronadan ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve Delta varyatının ilk kez görüldüğü Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısının resmi açıklanan rakamdan 10 fazla olabileceği açıklandı.
Koronaya teslim olmuştu! Hindistan'dan güzel haber Koronavirüsle mücadelede en büyük yarayı alan ülkelerin başında gelen Hindistan'da günlük Covid-19 vaka sayısı 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek umut verdi.
Hindistan'dan gönderilen etlerde korona çıktı
Kamboçya, Hindistan'tan 5 konteyner et aldı. Etlerin çoğunda Covid-19'a rastlandı. Etler imha edilecek.
Hindistan'dan Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya 5 konteyner et ithal edildi. Konteynerin 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde koronavirüs tespit edildi. Kamboçya Sağlık Bakanlığı, etlerin bu hafta imha edileceğini bildirdi. Kamboçya, bu senenin başlarında Covid-19 vakalarının artması sebebiyle Hindistan ile ithalatı 1 Mayıs’ta geçici olarak askıya almıştı. Ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine ithalat 19 Haziran’da tekrar başlatmıştı.
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