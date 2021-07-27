Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Yabancı Muhabirler Kulübü (FCCC), Çin hükûmetine şok suçlamalarda bulundu. FCCC, ülkede meydana gelen son selleri haber yapan çeşitli yabancı medya kuruluşlarından gazetecilerin bölge halkı ve sosyal medya üzerinden taciz edildiği aktarıldı. Kulüb, bu gazetecilern İngiliz BBC ve Amerikan Los Angeles Times çalışanları olduunu söyledi. Yabancı medya kuruluşu çalışanlarına yönelik taciz ve tehditlerin bazı resmi kurumlar tarafından da körüklendiğini aktaran FCCC, "Çin'in iktidardaki Komünist Partisine bağlı örgütlerin söylemleri, ülkedeki yabancı gazetecilerin fiziksel güvenliğini doğrudan tehlikeye atıyor ve özgür haberciliği engelliyor" dedi. BBC de "Yabancı gazetecileri tehlikeye atmaya devam eden bu saldırıları durdurmak için Çin hükûmeti tarafından derhal harekete geçilmelidir" açıklamasında bulundu. FCCC ayrıca, yabancı medya için çalışan Çin vatandaşlarının da tehdit edildiğini ve çevrimiçi ihanetle suçlandığını bildirdi.



Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükselirken, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli bölgelere taşındığı bildirildi.



Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükselirken, 8 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.