İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı.

4 BİN 522 YENİ VAKA

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 bin 890 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 522 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 325 bin 46’ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 995’e yükseldiğini açıkladı.

YOĞUN BAKIM AÇIKLAMASI

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 418 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 70 bin 330 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 189'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 65 milyon 123 bin 968 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 30 milyon 744 bin 856 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

İtalya'da Covid-19 OHAL'i uzatıldı İtalya'da Covid-19 OHAL'i uzatıldı Delta varyantının etkisiyle vaka sayısında artış yaşanan İtalya'da OHAL sene sonuna kadar uzatıldı, 6 Ağustos'tan itibaren kamuya açık kapalı mekanlar ile spor ve kültürel etkinliklere girişte 'Yeşil Kart' ibrazı zorunlu hale getirildi.

İtalya’da vaka sayıları düşmüyor İtalya’da vaka sayıları düşmüyor İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 57 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 302 bin 393’e ulaştı.