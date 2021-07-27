Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris'te 1780 yılında bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından soyuldu. Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet’e elektrikli scooterla gelen hırsız, çalışanlara silah çekti. Ardından 2 milyon avro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı. Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet’in Place Vendôme'daki şubesi yine bir soyguncunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon avroluk kayıp yaşanmıştı.

ABD'de soygun girişimi! Çok sayıda rehine var ABD’nin Minnessota eyaletinde Wells Fargo bankasında soygun alarmı verildi. Soyguncuların çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.

New York Central Park’ta güpegündüz soygun New York'ta bir kadının elindeki cep telefonunu kapan hırsız, kadını yumruklayarak kayıplara karıştı. Güpegündüz yaşanan soygun kameralara yansıdı.