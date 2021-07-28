Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Sanıyorum İngiltere’de bugünden itibaren en fazla 10 yıl içinde sigara içme sıkıntısını tamamen çözebilirsiniz" diyen Olczak, sigaranın 2030'dan itibaren satışı yasaklanacak dizel araçlar gibi muamele görmesi gerektiğini söyledi. Olczak hükûmete sigara satışlarını yasaklama çağrısı yaptı. Birleşik Krallık hükûmeti 2030 yılına kadar İngiltere'yi, 2034 yılına kadar da İskoçya'yı "sigarasız" (smoke-free) hâle getirme hedefini Temmuz 2019'da parlamentoya sunduğu bir metinle duyurmuştu. Bu kapsamda yetişkinlerde yüzde 14 dolayında olan sigara içme oranının yüzde 5'e indirilmesi amaçlanıyor.

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara yaktı, hayatını kaybetti Kocaeli'de bakım evinde kalan bir vatandaş, oksijen tüpüne bağlı olduğu an sigarayı ateşleyince, tüpün tuutsmasına neden olup yangın çıkardı. Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan şahıs 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Sigara paketleri değişiyor: Uyarı yüzde 100'e yükseltildi Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanını yüzde 85'ten yüzde 100'e yükseltti.