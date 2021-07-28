Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da geçtiğimiz hafta sıcaklıkların artması nedeniyle 8 bin 122 kişi hastanelik olurken 23 kişi hayatını kaybetti. 3 binden fazla kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Hastaneye kaldırılanların çoğu 65 yaş üstü. Uzmanlar sıcaklığı 28 dereceye ya da nem oranının yüzde 70'e ulaşması durumunda havalandırma cihazlarının çalıştırılmasını tavsiye etti.

GECE SICAKLIKLARI KUZEYDE DE ARTIYOR

Küresel ısınma üzerine yapılan bilimsel araştırmalar gece sıcaklığının kuzey bölgelerinde de artamaya başladığını gösteriyor. Yapılan araştırmada, "Geceler, canlıların vücudunun soğuduğu, vücut ısısının dengelendiği zamanlardır. Vücudumuz, gece sıcaklıklarının yüksek olması halinde soğumaya vakit bulamayacaktır. Örneğin, kalp hastalığı veya astım gibi sağlık sorunları olan kişiler için bu son derece sorunlu ve potansiyel olarak ölümcül olabilir." denildi.

KANADA'DA 808 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kanada’da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncellerken, soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmese de aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak 808 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Bilim adamları uyarıyor: Öldüren sıcaklar artacak İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre ölümcül ısı dalgalarının görülme sıklığı 2050 yılına kadar yedi kat artacak.

Meteoroloji o illeri uyardı: Sıcaklık 8 derece artabilir Meteoroloji, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye için sıcaklık uyarısında bulundu. Meteoroloji, bu illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini söyledi.