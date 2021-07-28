Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malili anne Halime Cisse (26), 5 Mayıs’ta Fas’ın Kazablanka şehrindeki hastanede bir batında 9 bebek doğurdu. Bebeklerin hepsi sağ olarak dünyaya geldi. Bu, dünya rekoru oldu. Daha önceki rekor, 8 sağ bebekle 2009’da Nadya Suleman’daydı.

"HİÇ SONU GELMEYECEK SANDIM"

Doğumdan bu yana aylar geçmesine rağmen halen hastaneden taburcu edilmeyen Cisse, yaşadıklarını MailOnline’a şöyle anlattı: "Kız kardeşim elimi tutuyordu. Bebekler art arda gelmeye başladı. Bir an hiç sonu gelmeyecek sandım. Her bebek geldiğinde ‘Bunlara nasıl bakacağım, kim bana yardım edecek?’ diye düşünüyordum."

YAKIN GÖZETİM ALTINDA TUTULUYORLAR

İlk kez anne olan Cisse, hamileliğin doğal şekilde gerçekleştiğini iddia ediyor. 500 gramla 1 kilo ağırlıklarında dünyaya gelen bebekler halen kuvözde yakın gözetim altında tutuluyor.

Bebeklerin babası Kader Arby (35) de koronavirüs kısıtlamalarından dolayı Fas’a ancak 9 Temmuz’da gelebildi

Çocukların dördü erkek, beşi kız. Erkeklere Muhammed, Bah, El Hacı ve Ömer; kızlara da Hava, Adama, Fatma, Oumou ve Kadidia isimleri verildi.

MASRAFLARI MALİ HÜKÜMETİ ÜSTLENDİ

Hastane masrafları olarak 12 milyon liralık bir fatura çıkacağı düşünülüyor. Masrafları Mali hükumeti üstlendi.

Bebeklerin iki ay daha hastanede kalması bekleniyor.

Bir batında 10 bebek doğurarak dünya rekoru kırdı Güney Afrikalı bir kadın, doktorlar tarafından doğrulanırsa bir batında canlı 10 bebek doğurarak dünya rekoru kırdı.

Bir batında dünyaya gelen 9 bebek 2-3 ay kuvözde kalacak Malili anne Halima Cisse (25), salı günü bir batında dokuz bebek dünyaya getirerek dünyada şaşkınlık ve sevince yol açmıştı. Şimdi beşi kız, dördü erkek bebeklerle ilgili olarak hastaneden üzücü bir açıklama geldi: Hamileliğin 30. haftasında dünyaya gelen bebekler 2-3 ay kuvözde kalacak.