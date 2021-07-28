İsrail askerlerinin Filistinlilere zulmü devam ediyor. İşgalci güçer çoluk çocuk demeden kan akıtmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Alaami'nin İsrail askerileri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.
BABASININ GÖZLERİ ÖNÜNDE VURULDU
Filistin basını, küçük çocuğun babasıyla birlikte Hebron kenti yakınlarında arabaya binerken göğsünden vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail ordusu, olayın araştırıldığını açıklarken, o sırada bölge çatışma olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı. Bölge sakinleri ise, bölgede herhangi bir çatışma veya huzursuzluk olmadığını aktardı.
İşgalci İsrail askerini vuran Filistinli öldürüldü İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 İsrail askerinin öldüğü ve 2 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı öldürdü.
İsrail askeri 14 yaşındaki çocuğu başından vurdu İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde biri çocuk 2 Filistinlinin şehit olduğu, 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Yine İsrail askerleri 14 yaşındaki bir çocuğu da başından vurarak şehit etti.
Filistinli çocuğu öldüren İsrail askerinin duruşması üçüncü kez ertelendi İsrail mahkemesinin, bir İsrail askerinin "Nedim Nevare isimli Filistinli çocuğu öldürmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasını ertelediği bildirildi.
İsrail askerleri, 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail askerlerinin zulmü durmadan devam ediyor, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli çocuğu vurarak öldürdüler.
İsrail askerlerinin Filistinlilere zulmü devam ediyor. İşgalci güçer çoluk çocuk demeden kan akıtmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Alaami'nin İsrail askerileri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Etiketler : israil,israil askeri,filistin,