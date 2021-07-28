Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da küçük bir uçağın müstakil bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü ev alev aldı. Ardından olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken uçakta bulunan pilot ile 3 gencin öldüğü belirlendi.

Rusya'da düşen uçaktaki 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Rusya'da 28 kişiyi taşıyan ve dün düşen uçağın enkazında 19 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

40 YILLIK PİLOT!

Öte yandan ölen gençlerden 17 yaşındaki Hershey Wiess'in İngiltere Londra'dan, Lazer Brill ve Avromi Framowitz'in de ABD New York'dan geldiği aktarıldı. Pilot İgor Tabanyuk'un ise 40 yıldır bu mesleği icra ettiği belirtildi. Kazanın sebebi araştırılıyor.

Hulusi Akar'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.

İsveç'te 9 kişinin yer aldığı uçak düştü İsveç'ten, kalkışından kısa bir süre sonra içinde 9 kişinin olduğu bilinen uçağın düştüğü haberi geldi.